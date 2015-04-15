伊拉克石油部长称该国4月原油出口或将创纪录

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透华盛顿4月15日 - 伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪(Adel Abdel Mehdi)周三称，该国4月原油出口可达创纪录的每日310万桶，因南部油田产出仍然强劲。
他对记者称，本月以来伊拉克原油日出口量超过310万桶，若无意外，整月平均出口应达到该水平。伊拉克3月日均出口石油298万桶。
迈赫迪陪同伊拉克总理阿巴迪出访美国，这是阿巴迪作为总理首次访美。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)