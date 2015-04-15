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国际财经 | 2015年 4月 16日 星期四 07:56 BJT

伊拉克石油部长称该国4月原油出口或将创纪录

路透华盛顿4月15日 - 伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪(Adel Abdel Mehdi)周三称，该国4月原油出口可达创纪录的每日310万桶，因南部油田产出仍然强劲。

他对记者称，本月以来伊拉克原油日出口量超过310万桶，若无意外，整月平均出口应达到该水平。伊拉克3月日均出口石油298万桶。

迈赫迪陪同伊拉克总理阿巴迪出访美国，这是阿巴迪作为总理首次访美。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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