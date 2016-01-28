专访：伊拉克将考虑参与原油减产协议 但达成的希望渺茫--财长

路透巴格达1月28日 - 伊拉克财政部长泽巴里(Hoshiyar Zebari)周三表示，伊拉克准备参加石油输出国组织(OPEC)特别会议，并在所有OPEC成员国和非OPEC产油国达成协议的情况下减产，而现阶段达成减产协议看似渺茫。

泽巴里在路透专访中还表示，有“令人鼓舞的迹象”显示油价春季将会反弹，因美国高成本页岩油生产商会降低产量。

他表示，伊拉克愿意参加委内瑞拉推动的、旨在提振油价的会议。

泽巴里说道，“伊拉克是OPEC的创始成员国，所以我们肯定会参加，目的就是透过减产来影响原油价格。”

“由于我们面临的挑战，我们需要生产更多的石油，所以不能肯定我们会同意委内瑞拉的提议，但若能够达成共识，我们可能会服从集体决议。”

目前为止，只有阿尔及利亚和委内瑞拉明确支持减产。泽巴里称，OPEC成员国沙特阿拉伯和非OPEC产油国俄罗斯没有表示支持减产。

泽巴里并称，减产决定“应是集体决议，否则没有作用；除委内瑞拉和阿尔及利亚以外，目前还未达成共识。”

泽巴里表示，许多页岩油生产商仍在运营，因为他们在油价每桶70美元时敲定了长期合同，这些合同将在春季到期。(完)