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国际财经 | 2016年 2月 18日 星期四 19:02 BJT

伊拉克石油部长称 OPEC成员国与非成员国的讨论将继续

路透巴格达2月18日 - 伊拉克石油部长迈赫迪(Adel Abdul Mahdi)周四称，石油输出国组织(OPEC)成员国与非成员国的讨论将继续，产油国有责任找到恢复“正常”油价的解决方案。

迈赫迪称，OPEC成员国与非成员国友好关系是迈向整顿生产的正确步骤。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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