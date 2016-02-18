伊拉克石油部长称 OPEC成员国与非成员国的讨论将继续

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴格达2月18日 - 伊拉克石油部长迈赫迪(Adel Abdul Mahdi)周四称，石油输出国组织(OPEC)成员国与非成员国的讨论将继续，产油国有责任找到恢复“正常”油价的解决方案。
迈赫迪称，OPEC成员国与非成员国友好关系是迈向整顿生产的正确步骤。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。