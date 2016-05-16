独家：外资油企反对削减支出 伊拉克石油项目被推迟

路透巴格达5月13日 - 伊拉克石油部门资深官员周五表示，国际石油企业向该国政府发出警告，如果政府坚持大幅削减今年的支出，那么可增加原油产量的项目将被推迟。

帮助伊拉克开发大规模油田的石油企业，实际上扮演着类似油田服务公司的角色，他们每年必须与政府结算支出。这些公司会获得现有油田所产原油作为回报。

油价高于每桶100美元时，这种安排进展顺利，但自从油价暴跌至每桶40美元一线，伊拉克就难以找到足够原油来回报这些油企的投资了。

随着财政趋紧，伊拉克已连续第二年要求外国油企控制开发石油资源的预算，但双方迄今未能就支出水平达成一致。

路透见到的伊拉克石油部信函中，包含伊拉克政府的上述要求。这些信函是寄送给BP(BP.L)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS、艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)、埃尼集团(Eni)(ENI.MI)、卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)和马来西亚国家石油公司(Petronas)PETR.UL的。

“伊拉克政府目前尚未与外国公司就拟议预算达成一致，这导致所有主要油田项目被推迟，”伊拉克官员称，并称谈判正在继续。

政府方面称，市场滑坡期间商品和服务价格已大幅下跌，所以油企应减少支出。

这名官员表示，一些公司称，政府拟议的预算可能会使他们在伊拉克的业务无法继续下去。但他没有具体说明。他说，BP、壳牌和卢克石油已经对拟议投资预算表示反对。

即将卸任的伊拉克石油部长迈赫迪(Adel Abdul Mahdi)曾于2月份表示，经过复杂的协商，2016年外国油企开发成本的预算已从230亿美元下调至略高于90亿美元。(完)