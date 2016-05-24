伊拉克称石油总产量为每天470万桶 出口创纪录高位

默克尔重要盟友发声 称德国绝不能屈从于特朗普的贸易威胁

路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。