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国际财经 | 2016年 5月 24日 星期二 14:47 BJT

伊拉克称石油总产量为每天470万桶 出口创纪录高位

路透巴格达5月24日 - 伊拉克官方媒体Iraqi Media Network援引一位石油高官的话报称，该国石油总产量已达到每天470万桶，出口创下纪录高位每天390万桶。

该网站援引伊拉克石油部副部长Fayadh al-Nema的话称，这些数据包含伊拉克所有产量。

他称，增加的产量来自伊拉克南部的Luhais和Artawi油田。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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