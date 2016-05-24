伊拉克称石油总产量为每天470万桶 出口创纪录高位

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透巴格达5月24日 - 伊拉克官方媒体Iraqi Media Network援引一位石油高官的话报称，该国石油总产量已达到每天470万桶，出口创下纪录高位每天390万桶。
该网站援引伊拉克石油部副部长Fayadh al-Nema的话称，这些数据包含伊拉克所有产量。
他称，增加的产量来自伊拉克南部的Luhais和Artawi油田。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。