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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 07:43 BJT

路透专访：到2015年底油价料达到70美元--伊拉克石油部长

路透巴格达3月26日 - 伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪(Adel Abdel Mehdi)预计，国际油价到2015年底可能达到每桶70美元，并淡然看待也门(叶门)冲突的影响。

“油价在1月触底，不会跌得比当时水准更低，”阿卜杜勒-迈赫迪周四接受路透采访时说，“现在油价在缓慢但稳定地上升。油价将上涨，到年底可能达到70美元。”

油价周四跳涨约5%，连涨第二日，之前沙特及其海湾盟国对也门发动空袭，引发市场担忧战火可能蔓延至中东其他地区，从而干扰全球原油供应。

但阿卜杜勒-迈赫迪表示，也门冲突对油价的影响将短暂：“当然，也门危机等政治问题会对油价起到一定推动作用，但影响将短暂。”
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