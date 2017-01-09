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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 14:38 BJT

国际油市：伊拉克巴士拉港12月原油日出口量创纪录高位--石油部

路透巴格达1月9日 - 伊拉克石油部周一发布声明表示，南部巴士拉(Basra)港12月原油出口量达到创纪录高位351万桶/日。

声明指出，伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)表示，南部出口量达到前所未有的高位，并不会影响伊拉克遵守石油输出国组织(OPEC)协议进行减产的决定。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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