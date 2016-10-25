伊拉克油企高管称外资将提高对巴士拉油田投资

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴格达10月24日 - 伊拉克国有石油公司South Oil Company高管Salah Mahdi表示，外资油企将增加投资，以增加巴士拉(Basra)原油产量。巴士拉是伊拉克主要石油产区。
他在一个会议间隙称，这些外国公司2017年投资预算从2016年的66亿美元提高至72.9亿美元。
在伊拉克南部运营的油企包括BP (BP.L)、皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)、卢克石油(Lukoil) (LKOH.MM)、艾克森(Exxon) (XON.N)、埃尼集团(Eni) (ENI.MI)、中国石油天然气集团公司和马来西亚国家石油公司(Petronas)。
“我们的计划是鼓励外资企业提高明年产量，”他表示，“我们计划提高明年产量并将营收最大化。”
伊拉克石油部网站招标文件显示，该部启动了新一轮招标，将开发12个中小型油田，其中四个位于巴士拉。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
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