《独家新闻》伊拉克库尔德地区油管升级后输送能力将大增--消息人士

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透伊斯坦布尔/安卡拉10月27日 - 业内消息人士和官员周一透露，伊拉克库尔德斯坦地区计划在技术改造之后，将经土耳其的石油管道输送能力提高至每日70万桶的水平。
到年底前，输送能力将由当前的每日28万桶提高至40万桶，这将进一步加大油价下跌的压力。目前全球油价因供应增加而受到打击。
尽管面临巴格达中央政府的反对，以及与伊斯兰国武装分子的战事，库尔德斯坦地区政府(KRG)依然悄悄推进扩大石油输出能力的计划。
“目前正在进行进一步技术升级，完成后管道的输送能力将达到设计的每日70万桶水平，”一名业内消息人士表示。
“我认为两三周内升级就会完成，”该消息人士说。
尽管伊拉克北部油田的产量在增加，但目前仍不能满足升级后的管道输送能力。
“很可能在年底前，管道输送能力达到每日40万桶的水平，”另一位消息人士表示。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。