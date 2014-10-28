《独家新闻》伊拉克库尔德地区油管升级后输送能力将大增--消息人士

路透伊斯坦布尔/安卡拉10月27日 - 业内消息人士和官员周一透露，伊拉克库尔德斯坦地区计划在技术改造之后，将经土耳其的石油管道输送能力提高至每日70万桶的水平。

到年底前，输送能力将由当前的每日28万桶提高至40万桶，这将进一步加大油价下跌的压力。目前全球油价因供应增加而受到打击。

尽管面临巴格达中央政府的反对，以及与伊斯兰国武装分子的战事，库尔德斯坦地区政府(KRG)依然悄悄推进扩大石油输出能力的计划。

“目前正在进行进一步技术升级，完成后管道的输送能力将达到设计的每日70万桶水平，”一名业内消息人士表示。

“我认为两三周内升级就会完成，”该消息人士说。

尽管伊拉克北部油田的产量在增加，但目前仍不能满足升级后的管道输送能力。

“很可能在年底前，管道输送能力达到每日40万桶的水平，”另一位消息人士表示。(完)