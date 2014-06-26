专访：伊拉克库尔德人油田在握 计划提高原油出口

一名库尔德安全部队成员在摩苏尔郊区的炼油厂警戒，摄于2014年6月22日。 REUTERS/Azad Lashkari

路透伊拉克阿比尔6月25日 - 伊拉克库尔德人在控制北部主要油田后，周三拟定了快速增加石油出口的计划，此举可能破坏萨达姆垮台后维系伊拉克统一的协议。

库尔德自然资源部长Ashti Hawrami对路透表示，库尔德族计划在2015年底将其石油出口提高七倍，其中将包括库尔德军队两周前占领的油田的产油。

“我们预计明年底的日出口量能达到100万桶，其中包括基尔库克出产的原油，”他说。不过他态度坚决地表示，库尔德人会与巴格达分享石油获利。

“我们希望按宪法与巴格达合作，他们将获得属于他们的那份来自基尔库克石油出口的获利。 ”

伊拉克中央政府坚决反对库尔德出口石油，称这违反了宪法。他们将石油出口增加到这么高的水平，将大幅改变伊拉克的石油出口实力对比，有可能需要中央政府从库尔德那里讨收一些出口收入，而不是库尔德找中央政府要钱。

两周前，库尔德军队占领了基尔库克及其附近盛产石油的偏远农村地区，使得库尔德领土扩大了逾三分之一。

库尔德人表示，政府军面对逊尼派ISIL武装人士的攻势临阵脱逃后，他们填补了安全保障真空。ISIL叛军6月10日开始攻城掠地，首先就拿下了伊拉克北部最大的城市摩苏尔。

Hawrami对路透表示，摩苏尔的沦陷改变了伊拉克。暗示在石油权益方面需要一份新的协议。

“自然资源和收入必须要分享。摩苏尔沦陷前的那个伊拉克不复存在了，现在面对的是新的现实，”Hawrami在库尔德地区议会附近他的办公室接受访问时说。

“我们不会听从巴格达那些希望权力集中的人的摆布，不会任由他们欺负和恐吓。我们需要一个以权力分享和收入分享为基础的，真正的联邦体系。”

**协议解除**

按照2003年萨达姆垮台后的一份协议，伊拉克的所有原油将由巴格达政府出售，库尔德自治区从中获得固定比例的收入。

但今年库尔德人开始自己开采少量石油，出口至土耳其港口，中央政府就不再对其拨发预算基金，这份协议等于是解除了。最近还有一艘油轮从库尔德地区驶往以色列。但库尔德人否认对以色列出售原油。

库尔德人目前的石油日出口量仅有12.5万桶，靠这些石油赚的钱只相当于他们以前从巴格达政府拿到的钱的零头，但在掌控基尔库克油田后，他们将赚得远远更多的石油利润。

美国国务卿克里周二访问了库尔德自治区首府阿比尔，敦促库尔德人支持巴格达政府。但一些库尔德官员私底下表示，他们受够了伊拉克，现在想找机会脱离伊拉克，现在他们占领了伊拉克北部的大部分油田，使得那个目标实现的可能性更大了。

西方石油公司都很愿意与库尔德人做生意，完全不理会巴格达政府好言相劝这样做是违法的。就在路透记者采访Hawrami那会儿，他的办公室外面大概有20位西方能源企业高层在等着与他见面。

Hawrami表示，库尔德的出口油管每日运力为30万桶，但通过一些局部调整和新增泵站，运力能得到很快提高。对于巴格达政府可能发出威胁，不允许公司购买库尔德原油，Hawrami表现得毫不担心。

“全球的石油公司和政府现在都表现出购买我们的原油的兴趣。很多都已经在这么做了，”他说。

“当初大型能源公司希望来这里工作时，巴格达发出过同样的威胁，”Hawrami说。“我们清楚他们的路数。”(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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