伊拉克石油部长称伊应得到OPEC石油冻产协议的豁免

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴格达10月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周日表示，伊拉克应得到石油输出国组织(OPEC)原油限产协议的豁免，因该国需要收入来打伊斯兰国战争。
“我们在进行一场艰苦的战争，”卢艾比在巴格达对记者表示，并称伊拉克作为OPEC的第二大产油国，应与尼日利亚和利比亚一样得到豁免。
OPEC曾在9月28日达成一致，要将产量减少至每日3,250万-3,300万桶区间。这是OPEC为支撑油价，自2008年以来首次采取减产举措。
OPEC称9月产量为每日3,339万桶。伊朗、利比亚和尼日利亚已经要求豁免，这些国家的产量都曾受到制裁或冲突的影响。
伊拉克国家石油营销组织(SOMO)负责人Falah al-Amiri表示，1980年代以来的战火让伊拉克的市场份额受到损害。
“如果没有这些战争，我们的产量应该能有900万桶/日，”他称，“一些国家抢走了我们的市场份额。”
卢艾比表示，他支持OPEC限制供应以支撑油价的政策，但提出伊拉克应得到豁免。
OPEC国家的石油部长们把14个成员国每个国家具体产量将是多少这个棘手的关键问题搁置一边，交由高级别委员会(High Level Committee)讨论决定。
该委员会将可能包括OPEC理事和成员国代表。在OPEC下次于11月30日召开部长级会议前，委员会将制定出各国产量分配的细节。(完)
(编译 王颖/王兴亚；审校 戴素萍/龚芳)
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