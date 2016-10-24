伊拉克石油部长称伊应得到OPEC石油冻产协议的豁免

路透巴格达10月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周日表示，伊拉克应得到石油输出国组织(OPEC)原油限产协议的豁免，因该国需要收入来打伊斯兰国战争。

“我们在进行一场艰苦的战争，”卢艾比在巴格达对记者表示，并称伊拉克作为OPEC的第二大产油国，应与尼日利亚和利比亚一样得到豁免。

OPEC曾在9月28日达成一致，要将产量减少至每日3,250万-3,300万桶区间。这是OPEC为支撑油价，自2008年以来首次采取减产举措。

OPEC称9月产量为每日3,339万桶。伊朗、利比亚和尼日利亚已经要求豁免，这些国家的产量都曾受到制裁或冲突的影响。

伊拉克国家石油营销组织(SOMO)负责人Falah al-Amiri表示，1980年代以来的战火让伊拉克的市场份额受到损害。

“如果没有这些战争，我们的产量应该能有900万桶/日，”他称，“一些国家抢走了我们的市场份额。”

卢艾比表示，他支持OPEC限制供应以支撑油价的政策，但提出伊拉克应得到豁免。

OPEC国家的石油部长们把14个成员国每个国家具体产量将是多少这个棘手的关键问题搁置一边，交由高级别委员会(High Level Committee)讨论决定。

该委员会将可能包括OPEC理事和成员国代表。在OPEC下次于11月30日召开部长级会议前，委员会将制定出各国产量分配的细节。(完)