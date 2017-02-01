伊拉克1月产油量较前月骤降 但减产力度与协议要求仍有差距

路透伦敦/迪拜2月1日 - 根据行业消息人士和周三公布的出口数据，1月伊拉克石油产量大幅减少，但仍未达到石油输出国组织(OPEC)减产协议中对该国的减产要求。伊拉克是OPEC第二大产油国。

一项周二公布的路透调查结果显示，伊拉克1月石油产量较12月减少20万桶/日，与OPEC减产协议中要求的减产21万桶/日相差无几。

上述结果让部分市场人士倍感意外。伊拉克最初要求不参与OPEC减产协议，加之其装船计划显示，该国出口仍处于高位，这让人不禁怀疑减产数据的真实性。

不过，伊拉克官员曾多次强调，该国将会削减产量和出口。

路透调查显示，尽管该国1月产量的确减少了20万桶/日，但比较基数是12月的产量471万桶/日，而非OPEC减产协议中设定的伊拉克产量参考水平456.1万桶/日。

这表明，根据路透调查，伊拉克1月产量为451万桶/日，完成了24%的减产协议要求，不及沙特等产油大国的减产力度，也不及82%的OPEC平均水平。(完)