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国际财经 | 2017年 4月 2日 星期日 18:31 BJT

伊拉克计划到年底前将产能提高至500万桶/日--石油部长

路透巴格达4月2日 - 伊拉克石油部长卢艾比周日称，该国计划到年底前将石油产能提高到500万桶/日。

卢艾比在巴格达一次能源会议上表示，与此同时，伊拉克将继续执行勘探计划，在2018年将石油储量增加150亿桶，达到1,780亿桶。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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