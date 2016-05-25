伊拉克坚持石油生产增长计划 即便削减支出警告浮现

路透伦敦5月24日 - 伊拉克不改其志，要在2020年之前将石油产量提高最多三分之一，尽管在该国运营的一些企业警告，削减支出可能导致一些项目推迟。

伊拉克国家石油营销组织(SOMO)领导Falah Alamri周二称，伊拉克目前的原油日产量约为450万吨，计划在2020年之前提高至550-600万吨。

“如果投资充足，未来几年能获得投资，我觉得这没问题，”他指上述目标。“我们不会减产，增长会持续，但比较缓慢。”

油价下跌令人担心伊拉克石油生产增长可能缓慢或停滞。实际上石油企业已经警告伊拉克，如果政府坚持今年大幅削减支出，项目可能会推迟。

不过伊拉克到目前为止保持了产量增长，尽管预期更为悲观。

由于财政紧迫，伊拉克已连续第二年要求外国油企控制预算。负责伊拉克Majnoon油田运营的皇家荷兰/壳牌石油集团，已不断藉由裁减外籍员工的方式来削减成本。

Alamri表示，市场供应过剩的情况正在缓解，伊拉克预估南部巴士拉(Basra)轻质与重质原油出口的需求料将增加。Alamri同时也是伊拉克驻OPEC理事。

他不看好OPEC会同意任何支撑油价的举措，OPEC在2014年改变政策，转而致力于维持市场份额。

“夏季会有相当多的需求，目前的消费也高于年初，”他表示，“经过了两年的时间，市场已开始平衡，但几乎毁了许多国家。”(完)