伊拉克坚持石油生产增长计划 即便削减支出警告浮现

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月24日 - 伊拉克不改其志，要在2020年之前将石油产量提高最多三分之一，尽管在该国运营的一些企业警告，削减支出可能导致一些项目推迟。
伊拉克国家石油营销组织(SOMO)领导Falah Alamri周二称，伊拉克目前的原油日产量约为450万吨，计划在2020年之前提高至550-600万吨。
“如果投资充足，未来几年能获得投资，我觉得这没问题，”他指上述目标。“我们不会减产，增长会持续，但比较缓慢。”
油价下跌令人担心伊拉克石油生产增长可能缓慢或停滞。实际上石油企业已经警告伊拉克，如果政府坚持今年大幅削减支出，项目可能会推迟。
不过伊拉克到目前为止保持了产量增长，尽管预期更为悲观。
由于财政紧迫，伊拉克已连续第二年要求外国油企控制预算。负责伊拉克Majnoon油田运营的皇家荷兰/壳牌石油集团，已不断藉由裁减外籍员工的方式来削减成本。
Alamri表示，市场供应过剩的情况正在缓解，伊拉克预估南部巴士拉(Basra)轻质与重质原油出口的需求料将增加。Alamri同时也是伊拉克驻OPEC理事。
他不看好OPEC会同意任何支撑油价的举措，OPEC在2014年改变政策，转而致力于维持市场份额。
“夏季会有相当多的需求，目前的消费也高于年初，”他表示，“经过了两年的时间，市场已开始平衡，但几乎毁了许多国家。”(完)
(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。