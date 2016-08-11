独家：伊拉克及BP等三家油企达成协议重启投资 提振石油产量

路透巴格达/巴士拉8月11日 - 伊拉克石油官员称，该国已与BP、壳牌和卢克石油(Lukoil)达成协议，重启对这些企业正在开发油田的投资，允许今年停工的项目恢复生产，并在2017年增加石油产量。

上述协议是在7月和8月达成的，这些项目是这三家企业原计划在今年上半年推进的，但实际上已经推迟到今年下半年。当时停工是因为油价较低。

伊拉克官员称，受这一投资的带动，明年该国原油产量每日应增加25-35万桶。目前该国每日原油产量约为460万桶，多数产于伊拉克南部。

壳牌拒绝发表评论，另外路透尚无法立即联系到BP和卢克石油置评。(完)