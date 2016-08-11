独家：伊拉克及BP等三家油企达成协议重启投资 提振石油产量

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴格达/巴士拉8月11日 - 伊拉克石油官员称，该国已与BP、壳牌和卢克石油(Lukoil)达成协议，重启对这些企业正在开发油田的投资，允许今年停工的项目恢复生产，并在2017年增加石油产量。
上述协议是在7月和8月达成的，这些项目是这三家企业原计划在今年上半年推进的，但实际上已经推迟到今年下半年。当时停工是因为油价较低。
伊拉克官员称，受这一投资的带动，明年该国原油产量每日应增加25-35万桶。目前该国每日原油产量约为460万桶，多数产于伊拉克南部。
壳牌拒绝发表评论，另外路透尚无法立即联系到BP和卢克石油置评。(完)
(编译 于春红; 审校 刘秀红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。