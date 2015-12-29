全球能源：伊拉克就南部油田项目投资接洽中国石油和艾克森美孚

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
路透巴格达12月28日 - 伊拉克一位高级石油官员表示，该国已经与中国石油天然气股份有限公司 (中国石油) 和艾克森美孚(Exxon Mobil) 接洽，讨论对南部油田一个数十亿美元项目的投资问题。
伊拉克国有石油公司South Oil Co.(SOC)的副总裁Basim Abdul Kareem对路透表示，该公司正在寻求上述两家公司或其中一家出资，在SOC运营的油田兴建增产所需的基础设施。
他表示，自2014年中期以来油价大幅下滑，损及伊拉克为油田发展提供资金的能力，因此需要吸收外资。
他说，这个名为“Integrated South Project”的项目包括修建输油管道、储油设备，以及一个海水供应项目，即将海水注入油田以保持压力和提高原油采收率。
“鉴于油价下跌引起当前金融危机，我们设立了‘Integrated South Project’项目，以吸引金融家和投资者帮助我们提高产量，并完成这些至关重要的能源项目。”Abdul Kareem说。
另一位拒绝署名的SOC官员说，相比艾克森美孚，中国石油对该项目表现出更多的兴趣。(完)
(编译 杜明霞；审校 郑茵)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。