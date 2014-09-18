独家：伊拉克库尔德原油运往亚洲 与中国协商售油事宜

路透伦敦9月17日 - 行业消息人士表示，至少三百万桶伊拉克库尔德原油正运往亚洲，并称中国是可能的目的地，因这个自治区扩大建立独立销售原油管道，力抗巴格达当局。

两名熟知内情消息人士表示，伊拉克库尔德族人正在进行协商，可能向中国供应400万桶原油。

路透尚无法证实参与协商的中国机构是哪些，消息人士也不愿指名道姓，而目前也尚不清楚现在海上的船货是否在协商范围之内。

若达成协议，则将让北京当局与巴格达方面处于对立面，而伊拉克又是中国的主要原油供应国；伊拉克当局力阻库尔德原油销售，声称其销售并不合法。库尔德自治政府(KRG)则辩称其卖油举措符合伊拉克宪法规定。

一名消息人士表示，“库尔德族人正与中国人士进行协商。”由于此事相当敏感，消息人士要求不要具名。

“中国正买进多个地点出产的油，因此这不成问题。”消息人士补充说。“重点还是在于价格。”

根据追踪油轮数据的路透分析显示，过去一个月，有三批各100万桶的库尔德原油从Ceyhan运往亚洲，其中一批周一转运至新加坡海峡附近的一艘超级油轮。

中国石油天然气集团公司(CNPC)与中国石油天然气股份有限公司(PetroChina)两家企业总计占到伊拉克石油项目的逾五分之一。但中国也透过中国石油化工股份有限公司(Sinopec)在2009年收购Addax Petroleum的方式，对库尔德石油产量持有一定比例。

CNPC与Sinopec高级官员皆不予置评。库尔德自治政府一名发言人被问及会谈时，亦拒绝表示意见。

“库尔德自治政府原油价格有相当程度的折扣，尽管主要交易行因为伊拉克国家石油营销组织(SOMO)的抵制而交投意愿不高，但库尔德原油正流向很多全球很多市场，”涉及会谈的另一匿名消息人士表示。

“作为全球最大原油买家之一的中国也不例外。我认为中国炼油厂即将签订购买库尔德原油的合约。”(完)

(编译 张明钧/陈宗琦；审校 孙茉莉)

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