标题新闻：伊拉克4月前19日石油日均出口量下降约14万桶至310万桶，因OPEC减产承诺和港口问题

中国证券：沪深证交所周二两融余额减少47.3亿元，创近四个月新低

路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8