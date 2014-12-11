伊拉克准备对巴士拉重质油出口提供更大折扣--消息

路透新加坡12月11日 - 三位知悉状况的消息人士周四表示，伊拉克将对明年南部巴士拉港口出口的重质油给予更大幅度的折扣。

此举旨在安抚伊拉克原油买家，他们不得不应对巴士拉轻质油的品质不断变化的状况，因伊拉克将新油田出产的较重质原油与现有原油供应相混合。

交易商称，巴士拉原油的品级从API比重指数为26的重质油到指数为34的中质油之间不断变化。API比重是用来比较石油的相对密度。

他们称，对于API比重指数低于27的原油，指数每低一级的折扣幅度为每桶0.60美元。

一位消息人士表示，新折扣将从2015年1月1日起生效。

消息人士说，API比重指数低于34的巴士拉原油目前的折扣幅度为0.40美元。

伊拉克国家石油营销组织(SOMO)在10月提议，将巴士拉轻质油分成两个品级--轻质和重质。交易商表示，该计划已经被推迟至明年。(完)

(编译 王兴亚；审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。