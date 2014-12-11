伊拉克准备对巴士拉重质油出口提供更大折扣--消息

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡12月11日 - 三位知悉状况的消息人士周四表示，伊拉克将对明年南部巴士拉港口出口的重质油给予更大幅度的折扣。
此举旨在安抚伊拉克原油买家，他们不得不应对巴士拉轻质油的品质不断变化的状况，因伊拉克将新油田出产的较重质原油与现有原油供应相混合。
交易商称，巴士拉原油的品级从API比重指数为26的重质油到指数为34的中质油之间不断变化。API比重是用来比较石油的相对密度。
他们称，对于API比重指数低于27的原油，指数每低一级的折扣幅度为每桶0.60美元。
一位消息人士表示，新折扣将从2015年1月1日起生效。
消息人士说，API比重指数低于34的巴士拉原油目前的折扣幅度为0.40美元。
伊拉克国家石油营销组织(SOMO)在10月提议，将巴士拉轻质油分成两个品级--轻质和重质。交易商表示，该计划已经被推迟至明年。(完)
(编译 王兴亚；审校 高琦)
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