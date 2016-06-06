专访：伊拉克高级石油官员称目前为止OPEC的策略正取得成效

阿布扎比择机进一步投资中国 看好固定收益及小企业机会
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透维也纳6月3日 - 伊拉克一名高级石油官员周五表示，石油输出国组织(OPEC)让油市自行恢复平衡的策略正在发挥效用，因行业投资正在下滑，就算景气步入复苏，也需要花上一些时间才会带动新的供应。
伊拉克国家石油营销组织(SOMO)主席Falah Alamri表示，“OPEC让市场自行运作，迄今为止该策略正取得成功。”伊拉克为OPEC第二大产油国。
“目前投资正在下滑。若行业进行投资，则得要花费一到两年时间才能投产。”
当被问及OPEC策略是否奏效时，Alamri称，“目前为止一切顺利。”
“能够存续下来的油田为低成本油田。高成本油田应该退出。”
Alamri指出，OPEC所面临的潜在利空可能来自于全球石油需求下滑，他并对今年底前油价前景持审慎看法。
他说，“油价当前的趋势可能再延续几个月，而若需求成长放缓且供应仍持稳或增加，则年底前几个月可能步入不同的趋势。”
伊拉克去年供应增速居OPEC之冠，产量提升幅度超过50万桶/日，尽管该国缩减支出，且面对与伊斯兰国反政府武装的冲突。
伊拉克官员目前预期今年出口进一步成长，但增幅料较2015年放缓。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
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