专访：伊拉克高级石油官员称目前为止OPEC的策略正取得成效

路透维也纳6月3日 - 伊拉克一名高级石油官员周五表示，石油输出国组织(OPEC)让油市自行恢复平衡的策略正在发挥效用，因行业投资正在下滑，就算景气步入复苏，也需要花上一些时间才会带动新的供应。

伊拉克国家石油营销组织(SOMO)主席Falah Alamri表示，“OPEC让市场自行运作，迄今为止该策略正取得成功。”伊拉克为OPEC第二大产油国。

“目前投资正在下滑。若行业进行投资，则得要花费一到两年时间才能投产。”

当被问及OPEC策略是否奏效时，Alamri称，“目前为止一切顺利。”

“能够存续下来的油田为低成本油田。高成本油田应该退出。”

Alamri指出，OPEC所面临的潜在利空可能来自于全球石油需求下滑，他并对今年底前油价前景持审慎看法。

他说，“油价当前的趋势可能再延续几个月，而若需求成长放缓且供应仍持稳或增加，则年底前几个月可能步入不同的趋势。”

伊拉克去年供应增速居OPEC之冠，产量提升幅度超过50万桶/日，尽管该国缩减支出，且面对与伊斯兰国反政府武装的冲突。

伊拉克官员目前预期今年出口进一步成长，但增幅料较2015年放缓。(完)