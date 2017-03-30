版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 21:08 BJT

标题新闻：伊拉克3月迄今产油量跌至日均446.4万桶，较年初实施减产协议前少逾30万桶/日-SOMO

SOMO为伊拉克国家石油营销组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐