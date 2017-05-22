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国际财经 | 2017年 5月 22日 星期一 18:57 BJT

伊拉克称完成了OPEC减产协议中的份额 准备满足新需求

路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。

“作为OPEC中的第二大产油国，伊拉克确认本国已实现了减产承诺，最近已宣布为进一步延长减产协议做好了准备，”石油销售商伊拉克国家石油营销组织(SOMO)主管Falah Alamri代表伊拉克石油部长在一个行业会议上发表这一讲话时称。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)
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