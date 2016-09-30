焦点：伊拉克从低调改唱反调 OPEC减产计划浮现隐忧

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透阿尔及尔9月30日 - 长年以来，石油输出国组织(OPEC)会议室内的论战，主要都是由最大产油国沙特阿拉伯与其死对头伊朗之间的交锋。
但随着这对冤家周三罕见地出现妥协--沙特对伊朗立场软化--OPEC第三大强权随之浮现。
伊拉克在几年前取代伊朗成为OPEC内部第二大产油国，但在OPEC议场的姿态相当低调。但在周三，伊拉克终于出声了。
不过伊拉克的这番动作，让沙特与伊朗高兴不起来。
听取会谈简报的消息人士表示，伊拉克新任石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在阿尔及尔一项闭门会议中，对沙特能源部长法力赫与伊朗石油部长尚甘尼说，“这是OPEC所有部长的会议。”
OPEC消息人士称，卢艾比还表示对OPEC重新限产在每日3,250万桶的提议并不感冒。
一些成员国认为，重启限产是OPEC应对油市严重供应过剩局面，并提振油价的关键。目前油价远不能满足多数产油国的预算所需。
卢艾比在会议上表示，新的产量限制对伊拉克不利，因为OPEC低估了该国近几年来猛增的石油产量。
消息人士称未来仍有不确定性，许多分析师认为，OPEC将产量上限控制在每日3,250至3,300万桶的决定脆弱且缺乏约束力。OPEC目前的产量为每日3,324万桶。
法力赫和尚甘尼等各国部长走出会议室时面带笑容，称赞该组织2008年以来首次达成的限产协议，但卢艾比则举行单独的记者会，抱怨OPEC低估了伊拉克的石油产量。
“这些数据并不代表我们的实际生产，”他对记者说。如果到11月预测还没有变化，“那我们会说我们不能接受，我们会要求替代方案”。
卢艾比甚至更进一步，要求一位来自Argus Media的记者披露Argus预测的来源。OPEC将Argus的数据作为编纂各国生产水平预估的来源之一。
“你们的来源不可接受。如果与政府的有偏差，那么Argus在伊拉克将无法立足，”卢艾比对Argus的记者称。
**未来谈判艰难重重**
卢艾比的反抗，表明OPEC的协议脆弱不堪。
在目前至11月期间，OPEC将不得不克服巨大障碍，来达成具有约束力的协议。OPEC将于11月在维也纳召开正式会议。
其中的关键是至少建立类似国家配额的机制，以确保成员国限制全球供应过剩。受全球供应过剩影响，油价自2014年以来遭到腰斩，挫跌至每桶50美元下方。(完)
(编译 陈宗琦/张荻/侯雪苹；审校 李婷仪/孙茉莉/李春喜)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。