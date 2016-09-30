焦点：伊拉克从低调改唱反调 OPEC减产计划浮现隐忧

路透阿尔及尔9月30日 - 长年以来，石油输出国组织(OPEC)会议室内的论战，主要都是由最大产油国沙特阿拉伯与其死对头伊朗之间的交锋。

但随着这对冤家周三罕见地出现妥协--沙特对伊朗立场软化--OPEC第三大强权随之浮现。

伊拉克在几年前取代伊朗成为OPEC内部第二大产油国，但在OPEC议场的姿态相当低调。但在周三，伊拉克终于出声了。

不过伊拉克的这番动作，让沙特与伊朗高兴不起来。

听取会谈简报的消息人士表示，伊拉克新任石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在阿尔及尔一项闭门会议中，对沙特能源部长法力赫与伊朗石油部长尚甘尼说，“这是OPEC所有部长的会议。”

OPEC消息人士称，卢艾比还表示对OPEC重新限产在每日3,250万桶的提议并不感冒。

一些成员国认为，重启限产是OPEC应对油市严重供应过剩局面，并提振油价的关键。目前油价远不能满足多数产油国的预算所需。

卢艾比在会议上表示，新的产量限制对伊拉克不利，因为OPEC低估了该国近几年来猛增的石油产量。

消息人士称未来仍有不确定性，许多分析师认为，OPEC将产量上限控制在每日3,250至3,300万桶的决定脆弱且缺乏约束力。OPEC目前的产量为每日3,324万桶。

法力赫和尚甘尼等各国部长走出会议室时面带笑容，称赞该组织2008年以来首次达成的限产协议，但卢艾比则举行单独的记者会，抱怨OPEC低估了伊拉克的石油产量。

“这些数据并不代表我们的实际生产，”他对记者说。如果到11月预测还没有变化，“那我们会说我们不能接受，我们会要求替代方案”。

卢艾比甚至更进一步，要求一位来自Argus Media的记者披露Argus预测的来源。OPEC将Argus的数据作为编纂各国生产水平预估的来源之一。

“你们的来源不可接受。如果与政府的有偏差，那么Argus在伊拉克将无法立足，”卢艾比对Argus的记者称。

**未来谈判艰难重重**

卢艾比的反抗，表明OPEC的协议脆弱不堪。

在目前至11月期间，OPEC将不得不克服巨大障碍，来达成具有约束力的协议。OPEC将于11月在维也纳召开正式会议。

其中的关键是至少建立类似国家配额的机制，以确保成员国限制全球供应过剩。受全球供应过剩影响，油价自2014年以来遭到腰斩，挫跌至每桶50美元下方。(完)