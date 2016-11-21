伊拉克将在OPEC会上提建议 内容不详但暗示要求减产豁免

2016年1月26日，伊拉克巴士拉的Al-Sheiba炼油厂的工人在检查阀门。 REUTERS/Essam Al-Sudani

路透巴格达11月21日 - 伊拉克石油部发表声明称，部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)将在本月末的石油输出国组织(OPEC)部长会议上提出建议。这次会议旨在落实削减原油供应以推高油价协议的实施细节。

声明未指出他将提出哪些建议。但暗示伊拉克不会对任何减产做出贡献。

伊拉克的“合法要求不应构成新冻产协议的障碍，”艾比在声明中称。伊拉克“将提出新想法和建议，使各成员国更接近达成协议。”

艾比上个月称，伊拉克应该获得OPEC原油限产的豁免，因为该国需要石油收入来打击伊斯兰国。

此外产油量曾遭到制裁或冲突打击的伊朗、利比亚和尼日利亚也要求得到豁免。

OPEC于9月28日在阿尔及尔同意减产，这还是2008年以来首次减产，但并未敲定14个成员国间如何分配减产任务。(完)