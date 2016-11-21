伊拉克将在OPEC会上提建议 内容不详但暗示要求减产豁免

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴格达11月21日 - 伊拉克石油部发表声明称，部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)将在本月末的石油输出国组织(OPEC)部长会议上提出建议。这次会议旨在落实削减原油供应以推高油价协议的实施细节。
声明未指出他将提出哪些建议。但暗示伊拉克不会对任何减产做出贡献。
伊拉克的“合法要求不应构成新冻产协议的障碍，”艾比在声明中称。伊拉克“将提出新想法和建议，使各成员国更接近达成协议。”
艾比上个月称，伊拉克应该获得OPEC原油限产的豁免，因为该国需要石油收入来打击伊斯兰国。
此外产油量曾遭到制裁或冲突打击的伊朗、利比亚和尼日利亚也要求得到豁免。
OPEC于9月28日在阿尔及尔同意减产，这还是2008年以来首次减产，但并未敲定14个成员国间如何分配减产任务。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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