伊拉克将提出三个提案来执行OPEC减产计划--华尔街日报

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月20日 - 华尔街日报周日援引伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)谈话的报导称，伊拉克在即将于维也纳举行的石油输出国组织(OPEC)会议上将提出三个新提案来执行石油减产计划。
华尔街日报引述卢艾比的说法称，这些选项将与OPEC政策一致，并将让OPEC更加团结。
卢艾比对华尔街日报表示，“我们的替代作法是基于其他变数，并将让OPEC成员国更容易做出决定”，但他不愿透露提案的细节内容。
目前无法联系到伊拉克石油部置评。
路透上周报导称，OPEC正趋于本月敲定2008年以来的首份限产协议，多数成员国准备给予伊朗在产量方面较大灵活性。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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