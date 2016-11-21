伊拉克将提出三个提案来执行OPEC减产计划--华尔街日报

路透11月20日 - 华尔街日报周日援引伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)谈话的报导称，伊拉克在即将于维也纳举行的石油输出国组织(OPEC)会议上将提出三个新提案来执行石油减产计划。

华尔街日报引述卢艾比的说法称，这些选项将与OPEC政策一致，并将让OPEC更加团结。

卢艾比对华尔街日报表示，“我们的替代作法是基于其他变数，并将让OPEC成员国更容易做出决定”，但他不愿透露提案的细节内容。

目前无法联系到伊拉克石油部置评。

路透上周报导称，OPEC正趋于本月敲定2008年以来的首份限产协议，多数成员国准备给予伊朗在产量方面较大灵活性。(完)