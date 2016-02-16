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国际财经 | 2016年 2月 17日 星期三 07:42 BJT

若协议达成 伊拉克准备将产量冻结在1月水平--消息

路透巴格达2月16日 - 伊拉克石油部一位消息人士周二透露，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPEC国家之间达成协议，伊拉克准备将产量冻结在1月水平。

“伊拉克赞成任何有助于推升油价的决定，”该消息人士称。

石油出口大国俄罗斯和沙特周二就冻结产量一事达成一致，但表示该协议的生效要视其它产油国的参与而定。此事可能面临的一大症结在于，伊朗没有参加谈判且决心要增产。(完)

(编译 郑茵 审校 王洋)

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