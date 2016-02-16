若协议达成 伊拉克准备将产量冻结在1月水平--消息

安联保险与渣打银行签署15年协议 面向亚洲展开银保合作
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透巴格达2月16日 - 伊拉克石油部一位消息人士周二透露，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPEC国家之间达成协议，伊拉克准备将产量冻结在1月水平。
“伊拉克赞成任何有助于推升油价的决定，”该消息人士称。
石油出口大国俄罗斯和沙特周二就冻结产量一事达成一致，但表示该协议的生效要视其它产油国的参与而定。此事可能面临的一大症结在于，伊朗没有参加谈判且决心要增产。(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。