伊拉克什叶派联盟将提名总理人选 挑战谋求连任的马利基

路透巴格达8月11日 - 伊拉克议会副议长Haider al-Abadi周一称，国内什叶党派联盟接近提名总理人选，直接挑战拒绝放弃竞选第三任首相任期的马利基(Nuri al-Maliki)。

Haider al-Abadi是通过Twitter发表这番言论的。此前警方消息人士称，在马利基通过电视讲话强硬表示他不会屈服于外界压力放弃竞选连任之后，效忠于他的特种部队和什叶派民兵组织在巴格达战略地区展开部署。

Abadi是传言中可能取代马利基的潜在候选人之一。他在Twitter上发文称，政府军在巴格达周围活动，以防出现违反安全的行为。

马利基指责出身库尔德族的伊拉克总统Fouad Masoum，称他未在最终期限前要求最大政党提名总理人选并组建联合政府是违宪之举。

“我将在今天正式向联邦法院提交诉状，抗议共和国总统出于政治算计而公然违反宪法，”马利基在电视演说中说。

自从伊拉克4月选举没有决定性结果以来，马利基即担任看守内阁的角色。虽然逊尼派、库尔德族、部分什叶派同僚、伊朗以及伊拉克最高宗教领袖均呼吁他下台，由立场不那么极端的人来出任总理，但马利基仍无动于衷。

批评人士指责马利基一昧坚持派系议题，将逊尼派摒除在外，使得部分逊尼派人士转而支持伊斯兰国激进武装份子。伊斯兰国武装分子最近横扫伊拉克北部，让伊拉克政府及其西方盟友深感不安。(完)

(编译 白云/李婷仪 审校 许娜)

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