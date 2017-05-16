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国际财经 | 2017年 5月 17日 星期三 07:36 BJT

伊拉克总理阿巴迪称支持OPEC延长减产行动

路透巴格达5月16日 - 伊拉克总理阿巴迪(Haider al-Abadi)周二表示，该国致力于减产以助缓解全球油市供应过剩局面，并将支持石油输出国组织(OPEC)就延长减产协议所作出的任何决定。

“伊拉克赞成OPEC继续减产，而且我们将朝这个方向而努力，”阿巴迪在记者会上表示。

阿巴迪没有特别说明伊拉克愿意延长减产多长时间。该国石油部长上周曾表示，伊拉克将支持延长减产行动六个月。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)
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