伊拉克总理阿巴迪称支持OPEC延长减产行动

美元因加息前景升至一个月高位 英镑下跌
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透巴格达5月16日 - 伊拉克总理阿巴迪(Haider al-Abadi)周二表示，该国致力于减产以助缓解全球油市供应过剩局面，并将支持石油输出国组织(OPEC)就延长减产协议所作出的任何决定。
“伊拉克赞成OPEC继续减产，而且我们将朝这个方向而努力，”阿巴迪在记者会上表示。
阿巴迪没有特别说明伊拉克愿意延长减产多长时间。该国石油部长上周曾表示，伊拉克将支持延长减产行动六个月。(完)
(编译 徐文焰；审校 张若琪)
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。