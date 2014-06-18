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时事要闻 | 2014年 6月 18日 星期三 16:47 BJT

伊朗总统称坚决保卫伊拉克的什叶派圣地

路透迪拜6月18日 - 伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周三表示，伊朗将坚决阻止“杀人犯和恐怖分子”侵犯邻国伊拉克的什叶派穆斯林圣地，此前逊尼派武装分子在过去的一周迅速推进势力。

鲁哈尼在电视直播讲话中称，许多人要求前往伊拉克保卫这些圣地，阻止“恐怖分子的侵犯”。他并表示，伊拉克逊尼派、什叶派和库尔德战士也准备为阻止极端武装分子“做出牺牲”。（完）

(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)

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