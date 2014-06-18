伊朗总统称坚决保卫伊拉克的什叶派圣地

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透迪拜6月18日 - 伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周三表示，伊朗将坚决阻止“杀人犯和恐怖分子”侵犯邻国伊拉克的什叶派穆斯林圣地，此前逊尼派武装分子在过去的一周迅速推进势力。
鲁哈尼在电视直播讲话中称，许多人要求前往伊拉克保卫这些圣地，阻止“恐怖分子的侵犯”。他并表示，伊拉克逊尼派、什叶派和库尔德战士也准备为阻止极端武装分子“做出牺牲”。（完）
(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
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路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。