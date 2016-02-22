伊拉克失窃的放射性材料已找到

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透巴格达2月21日（记者 Ahmed Rasheed） - 伊拉克官员周日称，该国之前失窃的放射性材料已找到，发现被丢弃在南部城市祖拜尔（Zubair）一加油站附近。这平息了关于这些材料可能落入“伊斯兰国”之手并被用作武器的揣测。
官员们告诉路透，这些放射性材料存在一个笔记本电脑大小的保护性容器里，完好无损，无需担心其放射性危害。
路透上周报导称，伊拉克在搜寻去年11月失窃的放射性材料，这些材料当时在美国油田服务企业Weatherford在伊拉克南部巴士拉附近的存储设施里。
目前还不清楚瑞士检测企业SGSSGSN.VX拥有的这些放射性材料如何最终到了距离巴士拉约15公里的祖拜尔。
巴士拉安全官员Jabbar al-Saidi告诉路透：“一名路人发现该放射性装置被丢弃在祖拜尔，立即报告给安全部队，后者与一支特别辐射防护小队到达现场并回收该装置。”
“经过初步检查，我能够证实该装置完好无损，完全无需担心辐射问题。”
SGS和Weatherford都否认对去年这些放射性材料失踪负有责任。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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