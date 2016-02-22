伊拉克失窃的放射性材料已找到

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Ahmed Rasheed
路透巴格达2月21日 - 伊拉克官员周日称，该国之前失窃的放射性材料已找到，发现被丢弃在南部城市祖拜尔（Zubair）一加油站附近。这平息了关于这些材料可能落入“伊斯兰国”之手并被用作武器的揣测。
官员们告诉路透，这些放射性材料存在一个笔记本电脑大小的保护性容器里，完好无损，无需担心其放射性危害。
路透上周报导称，伊拉克在搜寻去年11月失窃的放射性材料，这些材料当时在美国油田服务企业Weatherford在伊拉克南部巴士拉附近的存储设施里。
目前还不清楚瑞士检测企业SGS 拥有的这些放射性材料如何最终到了距离巴士拉约15公里的祖拜尔。
巴士拉安全官员Jabbar al-Saidi告诉路透：“一名路人发现该放射性装置被丢弃在祖拜尔，立即报告给安全部队，后者与一支特别辐射防护小队到达现场并回收该装置。”
“经过初步检查，我能够证实该装置完好无损，完全无需担心辐射问题。”
SGS和Weatherford都否认对去年这些放射性材料失踪负有责任。(完)
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。