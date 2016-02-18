《独家新闻》放射性材料在伊拉克被盗，引发安全忧虑

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Ahmed Rasheed/Aref Mohammed/Stephen Kalin
路透巴格达2月17日 - 伊拉克正在搜寻“非常危险的”放射性材料，去年这些材料的被盗引发伊拉克官员担忧：如果“伊斯兰国”获得这些材料，可能作为武器使用。
国际原子能机构（IAEA）周三称，伊拉克去年11月向IAEA报告了放射性材料被盗，但没有要求帮助追回。
路透看到的伊拉克环境部文件显示，这些材料存储在一个保护性容器内，大小和笔记本电脑相当，在伊拉克南部城市巴士拉附近的一个仓库被盗，该仓库隶属于美国油田服务公司威德福（Weatherford） ；安全、环境和省级官员证实了上述情况。
伊拉克环境部发言人以国家安全为由不予评论。
威德福发布声明称，对放射性材料被盗没有责任。“我们不拥有、运营或控制这些材料以及这些材料的存储设备。”
来自文件和官员的线索表明，这些材料归总部在伊斯坦布尔的SGS土耳其所有。这些放射性材料用于油气管道材料的工业伽马射线探伤。
SGS驻伊拉克的官员拒绝发表评论，让路透向其土耳其总部寻求置评，SGS土耳其总部没有对电话和邮件作出回应。
美国国务院称，知道相关报告，但没有看到“伊斯兰国”或其他武装组织获得这些材料的迹象。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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