《独家新闻》放射性材料在伊拉克被盗，引发安全忧虑

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Ahmed Rasheed/Aref Mohammed/Stephen Kalin

路透巴格达2月17日 - 伊拉克正在搜寻“非常危险的”放射性材料，去年这些材料的被盗引发伊拉克官员担忧：如果“伊斯兰国”获得这些材料，可能作为武器使用。

国际原子能机构（IAEA）周三称，伊拉克去年11月向IAEA报告了放射性材料被盗，但没有要求帮助追回。

路透看到的伊拉克环境部文件显示，这些材料存储在一个保护性容器内，大小和笔记本电脑相当，在伊拉克南部城市巴士拉附近的一个仓库被盗，该仓库隶属于美国油田服务公司威德福（Weatherford） ；安全、环境和省级官员证实了上述情况。

伊拉克环境部发言人以国家安全为由不予评论。

威德福发布声明称，对放射性材料被盗没有责任。“我们不拥有、运营或控制这些材料以及这些材料的存储设备。”

来自文件和官员的线索表明，这些材料归总部在伊斯坦布尔的SGS土耳其所有。这些放射性材料用于油气管道材料的工业伽马射线探伤。

SGS驻伊拉克的官员拒绝发表评论，让路透向其土耳其总部寻求置评，SGS土耳其总部没有对电话和邮件作出回应。

美国国务院称，知道相关报告，但没有看到“伊斯兰国”或其他武装组织获得这些材料的迹象。(完)