“伊斯兰国”称全面控制伊拉克重镇拉马迪

“伊斯兰国”周日称已全面控制伊拉克西部城市拉马迪（Ramadi），这是伊拉克政府自去年夏季以来遭遇的最大挫败。“伊斯兰国”声明中称，他们夺取了坦克，还杀了“许多叛教者”。该组织所说的“叛教者”指的是伊拉克安全部队人员。拉马迪是伊拉克西部安巴尔省（Anbar）首府，该地区由逊尼派穆斯林主导。伊拉克总理阿巴迪已批准部署什叶派民兵武装以夺回该地区。路透