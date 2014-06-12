伊拉克逊尼派叛军闪电战占领萨达姆家乡 逼近伊最大炼油厂

路透伊拉克提克里特6月11日 - 来自基地组织分支的逊尼派反叛武装周三迅速占领了伊拉克前总统萨达姆侯赛因(海珊)的家乡提克里特，并且逼近该国最大的炼油厂，在针对什叶派政府的闪电战中更进一步。

在武装分子占领北部城市摩苏尔后，开始威胁到Baiji炼油厂。武装分子希望在伊拉克和叙利亚交界处建立一个逊尼派政权。

伊拉克第二大城市摩苏尔失守，对伊拉克总理马利基试图击败叛军的努力是一大打击。在美军撤出伊拉克后，叛军过去一年已经占领伊拉克部分地区。

约有50万人逃离拥有200万人口的摩苏尔以及毗邻省份，很多人前往库尔德自治区以保安全。(完)

(编译 朱晓军；审校)

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