伊拉克逊尼派叛军攻占西北部城市塔尔阿法尔

路透摩苏尔/巴格达6月15日 - 伊拉克逊尼派叛乱武装经过激战,周日攻占了伊拉克西北部以土库曼族居民为主的塔尔阿法尔(Tal Afar)市,加强了对北部地区的控制。

通过电话联系到的城中居民称,该城已经落入自称为伊拉克和黎凡特伊斯兰国(Islamic State of Iraq and the Levant,ISIL)的叛军手中。之前经过一场鏖战,双方均损失惨重。

“这座城市已经被激进分子攻占。发生过激战,打死了许多人。什叶派平民逃向西部,而逊尼派则奔往东部,”一位要求不具名的市官员说。

塔尔阿法尔在摩苏尔以西,相距只有很短的车程。ISIL武装分子上周在战斗开始就攻占了摩苏尔。战争已经让伊拉克陷入了美国撤军以来最严重的危机。

塔尔阿法尔多数居民为土库曼族,讲土耳其语。土耳其已经对这些居民的安全表达出关切。

塔尔阿法尔此前由一支伊拉克安全部队守卫,其指挥官是Abu Walid少将。这是ISIL迅速推进过程中摩苏尔附近少数没有溃散的政府军部队之一。

ISIL武装分子在扫荡了巴格达北边的Tigris山谷地区城镇后,似乎在巴格达市以外停止了进攻,转而加强对北部地区的控制。

塔尔阿法尔的土库曼族和其他居民中,逊尼派和什叶派都有,形成了当地复杂的种族和教派形势。该城市紧邻伊拉克的库尔德人自治区。

ISIL武装分子想根据严格的中世纪逊尼派穆斯林戒律,在叙利亚-伊拉克边境两边建立一个伊斯兰政权。他们的进攻得到了其他逊尼派穆斯林武装组织的帮助。

叛军攻势让伊拉克总理马利基在伊朗的什叶派支持者和美国都提高了警惕。

美国总统奥巴马表示他在审视打击暴乱的军事选项,但其中不包括派军。伊朗则表示未来有可能与老对头美国进行合作,协助伊拉克恢复国土安全。

华盛顿周日称,已经加强了美国驻巴格达大使馆的安保措施,并撤走了部分雇员。

据警方和医护消息人士称,周日巴格达发生一起自杀爆炸事件。一位自杀袭击者在巴格达市中心一条人头攒动的街道上引爆了身上藏有炸药的背心,导致至少九人死亡,20人受伤。

目前的伊拉克动乱是美军2011年从该国撤军以来最严重的一次。奥巴马受到美国国内的抨击,被指他未能采取更多行动帮助巴格达。

美国对马利基政府表示支持的同时,也强调危机需要一个政治解决方案。马利基的反对者则指责他排挤逊尼派,加剧了教派间的敌对情绪。

美国国务卿克里周六致电伊拉克外长,他表示只有在伊拉克领导层放下内部分歧,保持团结一致的情况下,美国才能有效地帮到伊拉克。

美国周六下令向波斯湾派遣了一艘航空母舰,为华府决定采取军事行动的情况做准备。

对动乱可能导致伊拉克石油出口中断的担忧已推动油价涨至年内最高点。(完)

(编译 郑茵/白云; 审校 徐文焰)

