版本:
中国
时事要闻 | 2014年 6月 18日 星期三 17:47 BJT

武装分子控制伊拉克最大炼油厂四分之三厂区--炼厂官员

路透巴格达6月18日 - 位于伊拉克北部城市Baiji的伊拉克最大炼油厂，已经被逊尼派激进武装份子控制了绝大部分的厂区。

该炼油厂一位官员周三从炼厂内表示，“他们已经闯进炼厂。现在他们控制了生产设备、行政大楼以及四座了望塔。那相当于75%的厂区。”

他说在主控室附近，安全部队仍持续和武装份子作战。(完)

(编译 李婷仪 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐