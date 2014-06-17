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时事要闻 | 2014年 6月 17日 星期二 18:06 BJT

伊拉克最大炼厂关闭 外国员工撤离--炼厂官员

路透伊拉克提克里特6月17日 - 伊拉克最大的Baiji炼厂官员周二表示，炼厂已经关闭，外国员工已经撤离，而本国员工仍停留在岗位上，另外炼厂仍在军方控制中。

武装分子已经向炼厂所在的Baiji城进发，并包围了炼厂。

消息人士称，该炼厂昨夜关闭。(完)

(编译 田建华; 审校 张荻)

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