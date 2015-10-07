伊拉克近日可能要求俄罗斯空袭境内伊斯兰国势力--官员

特雷莎·梅称英国面临重要变化时期 将扮演新角色
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。
路透巴格达10月7日 - 伊拉克议会国防及安全委员会主席周三向路透表示，伊拉克可能很快将请求俄罗斯在其国土上空袭伊斯兰国，并且希望俄罗斯在打击伊斯兰国方面发挥比美国更大的作用。
“我们近日可能不得不请求俄罗斯在伊拉克展开空袭。我认为未来几天或几周伊拉克将被迫要求俄罗斯发动空袭，这要看在叙利亚的成果而定，”Hakim al-Zamili称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。