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时事要闻 | 2015年 10月 8日 星期四 07:30 BJT

伊拉克近日可能要求俄罗斯空袭境内伊斯兰国势力--官员

路透巴格达10月7日 - 伊拉克议会国防及安全委员会主席周三向路透表示，伊拉克可能很快将请求俄罗斯在其国土上空袭伊斯兰国，并且希望俄罗斯在打击伊斯兰国方面发挥比美国更大的作用。

“我们近日可能不得不请求俄罗斯在伊拉克展开空袭。我认为未来几天或几周伊拉克将被迫要求俄罗斯发动空袭，这要看在叙利亚的成果而定，”Hakim al-Zamili称。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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