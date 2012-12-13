伊拉克和沙特在减产问题上相持不下

资料图片:在距离伊拉克首都巴格达东南300公里的Nassiriya油田，一名工人正在调整管道阀门。 REUTERS/Atef Hassan

* 伊拉克在2014年之前不会考虑限制产量

* 沙特代表认为伊拉克应该加入下一波减产的行列

* 沙特及伊拉克对于争取OPEC下任秘书长职位互不相让

* OPEC维持日均3,000万桶的产量目标不变,下次会议是5月31日

路透维也纳12月12日 - 石油输出国组织(OPEC)高层出现新的对立--对立双方是势头日盛的伊拉克与重量级的沙特阿拉伯.

伊拉克挤下伊朗成为OPEC第二大产油国之后,已令沙特日益感到芒刺在背.

周三OPEC会议爆发的第一个争论点,就是万一油价下跌时,谁该负起减产责任.

伊拉克历经20年战争、制裁及内战,国内石油工业正待恢复,伊拉克并不想在刚起步的时候就考虑遏制产量.

"伊拉克不会减产,"该国的OPEC代表Falah Alamri说,"有些国家在过去两年已经增加产量--他们才应该减产.这是主权议题,不是OPEC议题."

此番言论明显是在指涉沙特.今年夏天沙特将产量提高至超过日均1,000万桶的30年高位,以避免伊朗遭西方制裁而生产减半之后油价出现大幅攀升.

与会代表称,沙特认为伊拉克应为OPEC下一轮限产做出贡献.

伊拉克一名高级官员警告道,如果沙特推动此底线,那么"以后大家的日子都不好过",并称伊拉克甚至在2014年前都不会考虑限产.

OPEC同意维持每日3,000万桶的产量目标不变,且将在5月31日召开下次会议,但许多市场观察人士认为,如果产油国希望避免全球经济增长放缓推低油价的情况出现,那么可能需要尽早采取限产措施.

"伊拉克每多生产一桶石油,其对于实现增产的信心和预期便会增强一点,并会以此为基础进行谈判,"咨询机构PFC Energy的Raad Alkadiri称.

"OPEC现在正与信心大为增强的伊拉克进行谈判,而后者关注地区政治问题,且不太愿意妥协."

"伊拉克对OPEC提出的论点无动于衷.该国表示其遭受制裁时间如此之长,现在的经济重建不应受到限制,"Datamonitor的能源研究主管Neil Atkinson称.

由于沙特增产,夏季时OPEC日产量逼近3,200万桶高位,但之后随着沙特减产至950万桶,OPEC产量已经大幅下降,11月时日产量降至3,080万桶.

但明年上半年,OPEC或需要进一步放缓供应,以平衡市场.该机构预估,届时对OPEC原油的需求将仅为每日2,925万桶,因经济停滞压抑需求.

"我们对需求下滑及库存高企感到担心,"阿尔及利亚能源部长Youcef Yousfi表示.

"美国和伊拉克等国的石油供应正快速增加,明年价格存在大跌的风险,"Atkinson表示.

伊拉克萨达姆政权被推翻及2011年阿拉伯之春运动之后,中东政局变化的影响已波及OPEC内部.

"这些角力背后是政治问题的影响,"PFC的Alkadiri表示,"地区盟友正在使沙特、伊拉克和伊朗之间相互较劲."

**OPEC面临压力**

水力压裂法在页岩开发中的运用,推动了美国石油产量的大幅增加,这给OPEC带来了更多压力.

美国能源资料协会(EIA)周二表示,2012年美国石油日产量将增加76万桶,增速为1859年开始商业石油生产以来最快.

"我们显然在密切关注这些,产量在增加,我们预计这将对OPEC产油国带来巨大影响,"尼日利亚石油部长Diezani Alison-Madueke表示.(完)

(--编译 丁琦; 审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。