伊拉克士兵撒手不管 沙特派3万军人守卫两国边境--电视台

路透迪拜7月3日 - 沙特阿拉伯国有电视台al-Arabiya周四称，沙特已经向该国与伊拉克的边境部署了3万名士兵，此前伊拉克士兵从该地区撤离。

沙特与伊拉克接壤的边境长800公里。“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”（ISIL）及其他派别逊尼派武装份子上月以来在伊拉克境内以闪电速度侵占众多城镇。

沙特国家新闻机构SPA周四报导称，国王阿卜杜拉命令采取一切必要措施防范可能的“恐怖分子威胁”。

al-Arabiya在其网站上称，沙特军队进入两国边境地区；此前伊拉克政府军从这里撤出，伊拉克与沙特和叙利亚的边境无人防守。

该电视台播出了一段视频，显示约2,500名伊拉克士兵从边境撤离后到达伊拉克城市卡尔巴拉以东的沙漠地带。

视频中一名官员称，伊拉克士兵接到撤离命令，没有合理解释。无法立即确认该视频的真实性。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。