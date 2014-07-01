ISIL宣布建国 伊拉克军方称其危及所有国家

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透巴格达6月30日 - 逊尼派武装“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”（ISIL）宣布在其占领的地区成立“哈里发国”。伊拉克军方发言人Qassim Atta周一对路透表示，这表明该组织已经变成了所有国家共同面临的威胁。
他指出，ISIL此番表态不仅是对伊拉克或叙利亚传递出讯息，也是对该地区和全世界传递出讯息，该组织已经成了所有国家都面临的威胁。
他说：“我相信，所有国家，只要读过此番声明，就会改变态度，因为该声明要求所有人对其效忠。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。