ISIL宣布建国 伊拉克军方称其危及所有国家

路透巴格达6月30日 - 逊尼派武装“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”（ISIL）宣布在其占领的地区成立“哈里发国”。伊拉克军方发言人Qassim Atta周一对路透表示，这表明该组织已经变成了所有国家共同面临的威胁。

他指出，ISIL此番表态不仅是对伊拉克或叙利亚传递出讯息，也是对该地区和全世界传递出讯息，该组织已经成了所有国家都面临的威胁。

他说：“我相信，所有国家，只要读过此番声明，就会改变态度，因为该声明要求所有人对其效忠。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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