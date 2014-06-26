中国称仍在努力撤离在伊拉克的中方人员

路透北京6月26日 - 中国周四表示，仍在努力撤离在伊拉克的小部分中方人员，并称正在与伊拉克政府密切协作，确保中国员工的安全。

《北京青年报》援引未具名消息人士的说法报导称，中国机械设备工程股份有限公司伊拉克成套事业部有千余名中方员工被困萨拉哈丁电站。该公司准备用大巴将员工分5批向巴格达撤离，但撤离的第一辆大巴在离巴格达不远的地方被拦下，伊拉克政府军拒绝让大巴继续向巴格达行进。

中国外交部发言人华春莹表示：“中国在伊拉克的企业人员大概有1万余名，绝大多数处于比较安全的区域，有一小部分处于安全形势比较严峻的区域。”

“中国驻伊使馆与伊有关部门保持密集沟通，要求伊方为中方人员撤离创造条件并提供可靠保护，确保中方人员安全。中国驻伊使馆正继续与伊政府和军方密切配合，准确评估安全形势，确保中方有关人员的撤离工作迅速、安全、有序进行。”

“我们首要的考虑是确保这些人员在安全的前提下及时撤离。所以出于安全方面的考虑，我现在无法向你透露更多细节。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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