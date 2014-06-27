被困伊拉克电站中国员工正陆续撤离

路透北京6月27日 - 中国官方媒体周五报导称，被困伊拉克萨拉哈丁电站的约一千名中国员工正通过陆空方式撤离。

央广网报导称，第一批50多人周三乘直升机抵达巴格达，其余人员将在两三天内乘车由陆路分批撤离。

报导援引中国驻伊拉克大使馆的说法称，中方人员目前没有危险。

中国外交部称，中方与伊拉克政府和军方保持密切的沟通联系。

中国外交部发言人秦刚在每日例行发布会上表示：“这项工作正在进行之中，而且已经取得了进展。”

“我们将继续给予持续的、高度的重视，尽一切努力确保中国在伊拉克机构、企业和人员的安全，以及有关工作的安全、顺利、有序进行。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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