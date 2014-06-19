伊拉克局势动荡 未影响中国企业在该国石油业务

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月18日（记者 陈爱珠/白宾） - 伊拉克局势动荡之际，中石油压缩在伊拉克的工作人员数量，但在伊拉克的石油生产未受影响。中石油是伊拉克石油行业最大的外国投资方。

中国是伊拉克最大的石油客户，伊拉克超过五分之一的石油项目为中石油、中石化和中海油等中国国有石油企业所拥有。

中石油联席公司秘书毛泽锋称，一些非关键的员工已经撤离。但他未透露撤离人员数量，以及他们是离开了伊拉克，还是转移到了伊拉克相对安全的地区。

另一名公司官员称，一些从事油田服务的人员已撤离伊拉克。

毛泽锋说：“我们已经有了应急预案。但因为我们的油田都在南部，所以还没受到影响。”

伊拉克官员表示，伊拉克石油主产区--南部地区非常安全，未受到“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”（ISIL）武装分子冲击。

中国外交部发言人华春莹周三称，12日在伊拉克被绑架的中国员工已经安全获释。但她未就此提供更多细节。

华春莹并表示，目前在伊拉克共有1万多名中资企业员工，他们所在区域基本上是安全的。

中石化在伊拉克北部库尔德地区Taq Taq油田有业务，但该公司新闻官员称并无中国员工在此工作。

中海油在伊拉克南部经营Maysan油田，该公司称已启动了应急计划，但油田生产正常。（完）