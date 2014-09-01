“伊斯兰国”的残忍度令基地组织相形见绌--德国情报机构

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林8月31日 - 德国联邦宪法保护局局长马森(Hans-Georg Maassen)周日在接受采访时表示，很多年轻穆斯林因“伊斯兰国”非常残忍而被其吸引。
马森表示：“‘伊斯兰国’迄今在伊拉克以及在德国的活动所取得的成功，与针对年轻圣战分子的宣传和游说活动分不开。”
“可以这么说，‘伊斯兰国’很时髦，比基地组织在叙利亚的分支--努斯拉阵线(Nusra Front)更有吸引力，”他对德国广播电台表示。
“吸引人们的是它的极度残忍、激进主义和严苛。这让他们觉得该组织是比基地组织更为真实的组织。要论残忍度，伊斯兰国令基地组织相形见绌。”
德国总理默克尔称，伊斯兰国成功招募德国圣战者，是让德国不向冲突区派遣军队的战后政策做出例外的原因。默克尔政府周日将决定向伊拉克的库尔德军队提供何种军事援助。
德国情报机构估计，至少有400名德国人加入了叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”组织。马森表示，有证据显示，最近几个月，5名德国公民或居民在那里为该组织实施了自杀式袭击。
德国联邦宪法保护局估计，德国大约有4.3万名伊斯兰主义者，其中极端保守主义的萨拉菲派的人数增长尤为明显。德国联邦宪法保护局称，在招募年轻人中网络起了重要作用。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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