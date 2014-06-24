伊拉克反政府武装赢得海湾阿拉伯国家民众支持

路透利雅得/迪拜6月23日（记者 Angus McDowall/Noah Browning） - 尽管中东地区国家的政府对伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIL）感到不安，称之为恐怖组织，但这支逊尼派力量在伊拉克发起的攻势，却得到许多海湾阿拉伯民众的热情支持。

虽然很难度量海湾阿拉伯国家的公众舆论，但逊尼派力量在与伊拉克政府军的战斗中闪电般的获胜，在网上和民众的私谈中引来一片支持之声。

如此强烈的支持表明，沙特、阿联酋等美国盟友可能会进一步疏远支持伊拉克政府的美国。

“代表整个伊斯兰国家的瓦利德大马士革与拉希德巴格达的今日一役，重新恢复了其尊严。真主，赐出你的胜利吧，”科威特逊尼萨拉菲派运动负责人Hakem al-Mutairi在Twitter上写道。瓦利德和拉希德分别指的是叙利亚和伊拉克中世纪时期的统治者。

对于海湾国家的许多逊尼派而言，以什叶派为首的伊拉克政府军节节溃败，预示着他们最大的敌人--伊朗的衰落。他们将伊拉克总理马利基视为伊朗的走狗。

“伊拉克军队从第一天开始就称不上是真正的军队，而是由什叶派民兵组成的乌合之众。逊尼派被马利基羞辱，他们想过上有尊严的生活，因此他们决定进行革命，”利雅得的一位办公室职员Firas说。

与接收采访的其他沙特民众一样，由于担心其言论被当局视为支持ISIL，Firas不愿透露其姓氏。沙特今年3月宣布ISIL为恐怖组织。

Firas称，海湾逊尼派支持ISIL反对马利基政府，并不意味着认可该组织及其包括大规模处决囚犯在内的残酷做法。

“穆斯林人不会接受ISIL的意识形态，因为其与我们的温和信仰背道而驰，而大多数伊拉克也持这样的信仰。”Firas说。“ISIL从未有过同情心，即便现在也如此。但仍有人为他们的行为辩解，那只是为了除掉现在这个宗派政府。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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