联合国谴责伊斯兰国武装大规模屠杀平民

白宫称特朗普在与习近平的通话中批评朝鲜“好斗”
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。
路透日内瓦/巴格达8月25日（记者Stephanie Nebehay/Ahmed Rasheed） - 联合国周一对伊斯兰国武装在伊拉克实施的“骇人听闻的、大规模的”罪行进行谴责，称其大规模处决囚犯的行为堪比战争罪行。
联合国人权事务高级专员纳维·皮莱(Navi Pillay)谴责伊斯兰国武装“严重的、可怕的侵犯人权的行为”。
皮莱在一份声明中引用幸存者和目击者的话称，6月10日伊斯兰国武装在摩苏尔城屠杀了多达670名囚徒。
“将不同宗教信仰的平民挑选出来进行如此冷血、有系统、有预谋的屠杀，堪比战争罪行和反人类罪，”皮莱说道。
皮莱称，伊斯兰国武装将监狱里的1,000-1,500名囚徒押上卡车进行筛选，并将挑出的逊尼派教徒带走。
“持枪的伊斯兰国武装分子对剩下的犯人进行侮辱，将他们排成四行，命令他们跪下然后开了枪。”（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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