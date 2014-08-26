联合国谴责伊斯兰国武装大规模屠杀平民

路透日内瓦/巴格达8月25日（记者Stephanie Nebehay/Ahmed Rasheed） - 联合国周一对伊斯兰国武装在伊拉克实施的“骇人听闻的、大规模的”罪行进行谴责，称其大规模处决囚犯的行为堪比战争罪行。

联合国人权事务高级专员纳维·皮莱(Navi Pillay)谴责伊斯兰国武装“严重的、可怕的侵犯人权的行为”。

皮莱在一份声明中引用幸存者和目击者的话称，6月10日伊斯兰国武装在摩苏尔城屠杀了多达670名囚徒。

“将不同宗教信仰的平民挑选出来进行如此冷血、有系统、有预谋的屠杀，堪比战争罪行和反人类罪，”皮莱说道。

皮莱称，伊斯兰国武装将监狱里的1,000-1,500名囚徒押上卡车进行筛选，并将挑出的逊尼派教徒带走。

“持枪的伊斯兰国武装分子对剩下的犯人进行侮辱，将他们排成四行，命令他们跪下然后开了枪。”（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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