美国寻求盟友共同打击“伊斯兰国”武装

路透华盛顿8月27日（记者 Lesley Wroughton/Missy Ryan） - 美国官员周三称，美国正加紧构筑打击“伊斯兰国”武装的国际阵线，包括争取盟友开展联合军事行动。

美国官员称，英国和澳大利亚或是争取对象。德国周三称，正与美国以及其他合作伙伴国讨论对“伊斯兰国”武装采取军事行动的可能性，但明确表示德国不会参与。

美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）告诉记者：“我们正与伙伴国一起，了解他们能如何出一份力。出力的途径有很多，包括人道主义、军事、情报和外交等途径。”

目前还不清楚有多少国家会加入。英国和法国这些美国的盟友还记得2003年加入美国攻打伊拉克行动的惨痛教训，当时有38个国家加入了行动。

美国官员称，如果必要，美国也可能单独行动，打击“伊斯兰国”武装。“伊斯兰国”已占领了伊拉克和叙利亚的三分之一国土，并对西方宣战。

本周白宫资深幕僚召开会谈，探讨扩大对“伊斯兰国”打击行动的战略，包括对该武装在叙利亚东部的据点发动空袭的可能性，倘若真的这么做，则意味着行动升级，其风险肯定超过当前美国在伊拉克采取的军事行动。

伊拉克政府欢迎美国战机空袭“伊斯兰国”，而叙利亚总统阿萨德则警告称，若不经叙当局允许对其境内发动任何攻击，则将被视为入侵。

英国驻美国使馆表示，未接到美国关于联合进行空袭的请求。澳大利总理阿博特的发言人称在伊拉克的人道主义援助行动将继续，但不愿谈论澳大利亚是否会加入美国主导的军事行动。

美国官员希望，人道主义援助行动的成功开展以及近期对“伊斯兰国”武器目标进行的攻击，能减轻盟国对加入军事行动的顾虑。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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