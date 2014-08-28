美寻求盟友共同打击“伊斯兰国”武装

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月27日 - 美国官员周三称，美国正加紧构筑打击“伊斯兰国”武装的国际阵线，包括争取盟友开展联合军事行动。
美国官员称，英国和澳大利亚或是争取对象。德国周三称，正与美国以及其他合作伙伴国讨论对“伊斯兰国”武装采取军事行动的可能性，但明确表示德国不会参与。
美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）告诉记者：“我们正与伙伴国一起，了解他们能如何出一份力。出力的途径有很多，包括人道主义、军事、情报和外交等途径。”
目前还不清楚有多少国家会加入。英国和法国这些美国的盟友还记得2003年加入美国攻打伊拉克行动的惨痛教训，当时有38个国家加入了行动。
美国官员称，如果必要，美国也可能单独行动，打击“伊斯兰国”武装。“伊斯兰国”已占领了伊拉克和叙利亚的三分之一国土，并对西方宣战。
本周白宫资深幕僚召开会谈，探讨扩大对“伊斯兰国”打击行动的战略，包括对该武装在叙利亚东部的据点发动空袭的可能性，倘若真的这么做，则意味着行动升级，其风险肯定超过当前美国在伊拉克采取的军事行动。
伊拉克政府欢迎美国战机空袭“伊斯兰国”，而叙利亚总统阿萨德则警告称，若不经叙当局允许对其境内发动任何攻击，则将被视为入侵。
英国驻美国使馆表示，未接到美国关于联合进行空袭的请求。澳大利总理阿博特的发言人称在伊拉克的人道主义援助行动将继续，但不愿谈论澳大利亚是否会加入美国主导的军事行动。
美国官员希望，人道主义援助行动的成功开展以及近期对“伊斯兰国”武器目标进行的攻击，能减轻盟国对加入军事行动的顾虑。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申