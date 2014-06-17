《综述》伊拉克总理马利基与逊尼派领导人共同呼吁保持国家团结

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
**巴古拜之战**
周二，临近巴格达的另一个省会城市发生的战斗导致多人丧生，并导致位于Baiji的伊拉克最大炼油厂关闭，损及燃油和电力供应。
政府军表示，隔夜他们挫败了叛军欲占领迪亚拉省会巴古拜的企图。一些当地居民和官员表示，当地一处监狱的多名囚犯被杀害。但他们对这些囚犯的死因描述不一。
ISIL武装分子最开始先迅速占领摩苏尔，接着扫荡过底格里斯河谷后，直逼巴格达。
美国等西方国家已敦促马利基与逊尼派接触，以恢复国家团结，这是防止伊拉克分裂的唯一办法。
“在伊拉克境内和与他国接壤的地区，确实存在爆发更多大规模宗派暴力冲突的危险，”联合国秘书长潘基文称。“我一直在敦促伊拉克总理马利基等领导人设法开展态度包容的对话，以解决这个问题。”
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。