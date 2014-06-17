《综述》伊拉克总理马利基与逊尼派领导人共同呼吁保持国家团结

**巴古拜之战**

周二，临近巴格达的另一个省会城市发生的战斗导致多人丧生，并导致位于Baiji的伊拉克最大炼油厂关闭，损及燃油和电力供应。

政府军表示，隔夜他们挫败了叛军欲占领迪亚拉省会巴古拜的企图。一些当地居民和官员表示，当地一处监狱的多名囚犯被杀害。但他们对这些囚犯的死因描述不一。

ISIL武装分子最开始先迅速占领摩苏尔，接着扫荡过底格里斯河谷后，直逼巴格达。

美国等西方国家已敦促马利基与逊尼派接触，以恢复国家团结，这是防止伊拉克分裂的唯一办法。